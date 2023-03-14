Украинские военные жалуются на неопытных бойцов в войсках, убегающих со своих позиций

WP: Украинские военные жалуются неопытных бойцов в войсках, убегающих со своих позиций Фото: REUTERS

Украинские военные жалуются на большое число неопытных бойцов в войсках, убегающих со своих позиций, об этом сообщила газета Washington Post.

«Только у нескольких солдат есть боевой опыт. К сожалению, они все уже мертвы или ранены», - отметил командир батальона с позывным «Купол».

«У меня 100 новых солдат. Они не дают мне время подготовить их. Они говорят: «Возьмите их в бой». Они просто все бросают и бегут», - добавил он.

По его мнению, Киев должен уделять больше внимания подготовке бойцов. «Из-за интенсивных обстрелов у солдат начинаются панические атаки», - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, ранее газета Washington Post сообщило, что качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов.

«Качество военной силы Украины... ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя», - отметили в статье.

Издание уточнило, что «в результате этого некоторые украинские чиновники сомневаются в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступление».

«Около 120 тысяч украинских военных погибли или получили ранения», - сообщило изданию должностное лицо из ФРГ. «Они (украинская сторона) не делятся с нами информацией, потому что они нам не доверяют», - уточнил чиновник.