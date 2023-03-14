Танкисты ЗВО уничтожили бронетехнику Украины, обнаруженную в укрытии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разведчики Западного военного округа обнаружили бронетехнику противника в укрытии и экипаж танка Т-72Б3 нанес по ней удар из пушечной пусковой установки 2А-46М5 калибра 125 миллиметров, об этом сообщило РИА Новости.

«Воздушной разведкой выявляют цели, которые беспокоят очень сильно нашу пехоту, которая здесь находится на рубеже обороны, и мы выезжаем и уничтожаем выявленные цели», - рассказал командир танковой роты с позывным «Успех».

«Выезжаем, отрабатываем весь полный БК (боевой комплект), чтобы все у нас ушло точно в цель, чтобы нанести максимальное поражение противнику», - пояснил командир.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ в Артемовске испытывают нехватку боеприпасов и вооружений, заявил начальник пресс-службы бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба.

«На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону. Мы тут стоим уже десятый месяц без ротации – поле, сырость, сейчас не тепло», – сказал он.

Газета Washington Post сообщила, что качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов.

«Качество военной силы Украины... ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя», - отметили в статье.