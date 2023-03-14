Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая

Трамп обвинил Байдена к формированию альянса России и Китая Фото: REUTERS

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.

«Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо», - сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова.

Он отметил, что «когда ребенок учит историю, он узнает, что вы никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе и оформили альянс».

«Байден сделал именно это. У них теперь большой красивый альянс», - уточнил Трамп.

По его словам, они толкнули Россию прямо в руки Китая.

Экс-президент подчеркнул, что «для Китая это было как отобрать конфету у ребенка. Это было очень просто».

Как писал сайт KP.RU, 20 февраля 2023 года в случае избрания на пост президента США в 2024 году Трамп немедленно позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и Зеленскому.

«Мы заключим соглашение в течение 24 часов», - заявил Трамп, имея в виду урегулирование украинского конфликта.

Ранее Трамп заявлял, что финансовая поддержка Западом Киева мешает урегулированию конфликта.

31 января 2023 года Трамп заявил, что доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем «подонкам», которые работают в американской разведке.