Политик Филиппо: Крах западных банков может спровоцировать третью мировую войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовый хаос, к которому приведет крах крупнейших банков Запада, может спровоцировать третью мировую войну, об этом написал в Twitter французский политик Флориан Филиппо.

«Credit Suisse разваливается, парижская фондовая биржа — тоже. Western Alliance, американский банк, претерпевает крах», - отметил Филиппо.

Экс-европаламентарий пояснил, что «котировки банков приостановлены. Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа!».

Как писал сайт KP.RU, 13 марта 2023 года Флориан Филиппо призвал жителей Франции выйти на «национальный марш за мир», чтобы страна не шла на поводу у Запада и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые ведут мир к глобальному конфликту.

18 февраля 2023 года Филиппо сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к войне.

«Макрон сегодня вечером сказал об Украине: «мы готовы к затяжному конфликту!» А он спрашивал мнение у французов?! Ну конечно же нет! Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим!» - возмутился политик.

Ранее политик утверждал, что диверсии на «Северных потоках» – дело рук стран НАТО, и у Швеции есть доказательства этого, но она отказывается их обнародовать.