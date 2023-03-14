Пентагон заявил, что пуски ракет Северной Кореей не угрожают США Фото: REUTERS

США не видят в пусках баллистических ракет Северной Кореей непосредственной угрозы себе или своим союзникам, об этом заявило Индо-тихоокеанское командование Пентагона.

«Мы пришли к заключению, что данный инцидент не представляет непосредственной угрозы личному составу, территории США или нашим союзникам», - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отметили, что «эти ракетные пуски, равно как и недавние пуски крылатых ракет, подчеркивают дестабилизирующий характер незаконных северокорейских программ разработки оружия массового поражения и баллистических ракет».

Как писал сайт KP.RU, агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных заявило, что КНДР запустила баллистическую ракету.

«Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря», - говорится в сообщении.

12 марта 2023 года Северная Корея выпустила две неустановленных крылатых ракеты.

Сообщалось, что объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи зафиксировал пуск ракет из района города Синпо на восточном побережье КНДР.

Ранее сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи никогда не будут нацелены на Южную Корею.

Она указала, что США стоит прекратить обманывать мир «болтовней» о том, что они не враждебны КНДР и готовы к диалогу.