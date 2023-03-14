Американский ветеран Дрейвен предложил вручать бойцам ВСУ фото Зеленского с мешком денег Фото: REUTERS

Каждого раненого солдата украинской армии в назидательных целях нужно наградить медалью НАТО и портретом Зеленского, держащего в руках мешок с деньгами, об этом написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

«Я считаю, что каждый раненный в бою солдат ВСУ должен быть награжден медалью НАТО с американским флагом и портретом Зеленского, держащего мешки с деньгами, чтобы напомнить им, за что они сражаются», - заявил Дрейвен.

Ветеран подчеркнул, что молится за безопасность россиян и за то, чтобы украинские военные перестали сражаться «вопреки своим интересам и от имени Запада».

Как писал сайт KP.RU, американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что Вашингтон начал понимать, что конфликт с Москвой это не те операции, в которых в последние десятилетия принимали участие военные США.

«Америка понимает, что идти против России - это не то же самое, что сафари в Афганистане и Ираке», - написал ветеран.

Экс-военный назвал жителей США «наивными собратьями-американцами», задав вопрос о том, думали ли они, что «Ирак и Афганистан были настоящей войной».

Дрейвен заявил, что война - это когда происходит противостояние равных, одетых в форму, обученных, а также финансируемых и гордых военных.