Расходы ЕС на покупку газа в 2022 году выросли в 3,3 раза Фото: REUTERS

Расходы ЕС на покупку сжиженного и трубопроводного газа у остального мира в 2022 году выросли в 3,3 раза - до 208 миллиардов евро, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Евростата.

Ведомство подчеркнуло, что ЕС в прошлом году в основном закупал газ в 27 странах и потратил на него 208 миллиардов евро против 62,5 миллиарда годом ранее.

Отмечалось, что впервые за много лет большая часть расходов пришлась на СПГ, а не на поставки по трубопроводу: 109,4 миллиарда и 98,6 миллиарда евро соответственно.

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года Еврокомиссия выпустила специальное пояснение, в котором обозначила исключения из санкционных правил.

Во-первых, эмбарго и потолок цен не касаются нефтепродуктов, произведенные из российской нефти за пределами России.

Во-вторых, правило «потолка цен» отменяется, если смешать российские нефтепродукты с нефтепродуктами из другой страны. В этом случае европейские перевозчики смогут и перевозить, и страховать их независимо от цены продажи.

27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

В документе говорилось, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие «потолка» нефти.

Отмечалось, что поставлять нефть с таким условием можно, но только со особого разрешения президента страны.