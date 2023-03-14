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НовостиПолитика14 марта 2023 3:45

Сальдо: военные построили много фортификационных сооружений в Херсонской области

Воинские подразделения обеспечивают безопасную жизнь левобережья
Сергей ГАПЧУК
Сальдо: военные построили много фортификационных сооружений в Херсонской области Фото: соцсети

Сальдо: военные построили много фортификационных сооружений в Херсонской области Фото: соцсети

Российские военные построили большое количество фортификационных сооружений на левом берегу Днепра в Херсонской области, об этом в интервью ТАСС заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Военнослужащие построили огромное число фортификационных сооружений», - сказал Сальдо.

Глава региона уточнил, что «у нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья».

Как писал сайт KP.RU, 8 марта 2023 года Владимир Сальдо заявил, что система ПВО в Херсонской области усиливается для минимизации последствий обстрелов со стороны ВСУ.

«Существует глубоко эшелонированная система обороны Херсонской области, в состав которой входит специальное подразделение противовоздушной обороны, которое занимается дезактивацией снарядов HIMARS и остальных», - сообщил Сальдо.

Глава региона отметил, что «эта система усиливается, чтобы минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты».