Александра Розенбаума экстренно госпитализировали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александру Розенбауму сделали экстренную операцию в Красноярске

Народный артист РФ Александр Розенбаум оказался в больнице. Исполнитель был экстренно госпитализирован во время гастролей в Красноярске.

Как стало известно Пятому каналу, 71-летний артист почувствовал себя плохо, и помощники вызвали скорую помощь. Известного пациента доставили в городскую Больницу скорой помощи.

Медики приняли решение оказать экстренную помощь, так как ждать возвращения в Москву было нельзя.

- Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии — рассказал собеседник издания.

Как стало известно позже, артист пожаловался на боли в ноге. Во время обследования был обнаружен тромб, в итоге потребовалась операция. Она прошла успешно.

Но ближайшее время Александр Яковлевич должен будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии.

Это уже не первая госпитализация певца. В сентябре 2019 года артиста прооперировали в московской клинике. В тот раз медики заподозрили у музыканта нарушение мозгового кровообращения. К счастью, инсульт не подтвердился, передает "360".