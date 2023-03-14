Эксперты Роскачества дали советы, как защитить компьютер от вирусов на удаленке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работа на удаленке повышает риски утечки данных и кибератак. А вот защитить подобные соединения становится сложнее из-за уязвимости сети и облачных инфраструктур.

В Роскачестве дали советы, как обезопасить рабочую технику и защитить информацию от утечки. Прежде всего, на компьютере должна быть установлена современная операционная система, ее нужно своевременно обновлять, так можно отбить многие атаки.

Роутер тоже может быть уязвим и открыть киберпреступникам путь к ноутбуку, так что он должен быть обновлен до актуальной версии, чтобы иметь собственную защиту.

- А если срок службы оборудования подходит к концу – замените его. Использование устаревшего роутера может сказываться на скорости работы, – говорит «Газете.Ru» руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Антивирус и полное шифрование диска тоже необходимы. А для дополнительной защиты паролей установите контрольные вопросы. Если есть опасения, что ответы забудутся, то их можно записать ручкой на листе бумаги. Лучше всего использовать диспетчер паролей, он поможет создать сложные комбинации.

Необходимо для безопасности и ограничить использование учетной записи администратора, чтобы ограничить действия вредоносного ПО, если оно было установлено. Использовать запись администратора стоит только для установки обновлений. А для просмотра почты, файлов и веб-страниц подойдет непривилегированная учетка.

Для работы вне офиса не стоит использовать предоставленное организацией оборудование и учетные записи, чтобы не смешивать личный и рабочий контент.

И не забывайте, у всех гаджетов есть «уши» и микрофон. Устройства могут обрабатывать разговоры даже когда мы не пользуемся ими, так что лучше не вести конфиденциальные беседы рядом с радионянями, игрушками для записи звука, домашними помощниками и другими «умными» устройствами.

Ранее, эксперт из инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал в беседе с RT, как защитить веб-сайт или сервис от DDoS-атак.

Кстати, опасность может поджидать не только при использовании компьютера, но и обычных мессенджеров. Эксперты назвали главные ошибки россиян при пользовании сервисами для переписок. Из-за этих действий доступ к сообщениям могут получить другие люди — даже те, которые не брали в руки ваш смартфон. О полезных опциях, которые могут защитить пользователей, рассказала газета "Известия".