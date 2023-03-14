Стала известна причина госпитализации Розенбаума Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стала известна причина госпитализации народного артиста Александра Розенбаума после концерта в Красноярске. Причиной стали жалобы артиста на боли в ноге из-за тромба. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Уточняется, что врачи в ходе обследования обнаружили у артиста тромб, и приняли решение провести экстренную операцию. Операция прошла успешно. Александр Яковлевич в ближайшее время останется под наблюдением медиков отделения сосудистой хирургии.

"Музыкант пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб. Медики приняли решение об экстренной операции, которая прошла успешно", - говорится в сообщении.

Напомним, Розенбаум уже рассказал о своем состоянии после экстренной госпитализации в Красноярске, и выразил благодарность всем за внимание и поддержку.

Также он добавил, что из-за его госпитализации пришлось перенести концерт в Братске. Но он обязательно состоится. А все остальные выступления в рамках гастролей пройдут по графику.