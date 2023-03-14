Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею миллиард рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл в лотерее миллиард рублей, став победителем новогоднего тиража. Об этом пишет РИА Новости.

Александр узнал о своем выигрыше, когда смотрел шоу вместе с женой, но не сразу обратился за своим миллиардом в штаб-квартиру лотереи, поскольку первые несколько не мог осознать произошедшее. Позже супруги начали изучать порядок оформления выигрыша.

«Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выжидали, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр, все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление», - рассказал мужчина, назвав миллиард баснословной суммой.

Согласно закону, после вычета налога победитель получает 850,1 миллиона рублей. Победитель заявил, что намерен погасить кредиты, а также приобрести новый автомобиль японской марки.

Напомним, в прошлом году рыбак из Свердловской области выиграл в лотерею 11,1 миллиона рублей.