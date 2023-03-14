Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ. У главы государства запланированы посещение авиационного завода и совещание о развитии городов Дальнего Востока.

По информации ТАСС, российский лидер, члены правительства, главы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, а также руководители российских компаний примут участие в совещании в видеоформате, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов – очно.

После совещания глава государства проведет встречу с главой Республики Бурятия.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта Путин должен был посетить Ставропольский край, однако поездка была отменена из-за проникновения украинской диверсионно-разведывательная группы на территорию Брянской области. В Ставрополье глава государства планировал принять участие в мероприятии по открытию года педагога и наставника и встретиться с главой региона Владимиром Владимировым.