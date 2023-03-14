Сотрудники Wildberries объяснили свое решение устроить забастовку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries заявили, что решили устроить забастовку из-за новой системы штрафов, которая предусматривает удержание до 100% платы за бракованный товар. Об этом пишет Lenta.ru, которая пообщалась с протестующими.

Денис, который работает менеджером в одном из ПВЗ Wildberries заявил, что теперь «вся зарплата сотрудника может быть списана за долги, именно это и стало последней каплей». По его словам, у него самого за полгода набралось долгов на 350 тысяч рублей.

«170 тысяч я выплатил, осталось 180 тысяч. Но эта сумма не уменьшается, а только становится больше», - сказал участник забастовки.

Еще одна сотрудница ПВЗ, Ольга, которая также принимает участие в забастовке, назвала свою работу рабским трудом. «Мы не виноваты ни в браках, ни в подменах - товар уже приходит к нам таким со склада, что мы можем с этим сделать? Как повлиять? В итоге почему-то вся вина возлагается на нас, и люди по новым правилам могут работать просто без зарплаты», - отметила она.

Другой собеседник заявил, что его долги составляют уже около 90 тысяч рублей и ему даже пригрозили обвинением в краже.

Как писал RT, сегодня, 14 февраля, владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве, высказывая недовольство новыми условиями работы.