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НовостиОбщество14 марта 2023 14:52

Сотрудники Wildberries объяснили свое решение устроить забастовку

Сотрудники Wildberries объяснили решение устроить забастовку рабским условиям труда
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сотрудники Wildberries объяснили свое решение устроить забастовку

Сотрудники Wildberries объяснили свое решение устроить забастовку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries заявили, что решили устроить забастовку из-за новой системы штрафов, которая предусматривает удержание до 100% платы за бракованный товар. Об этом пишет Lenta.ru, которая пообщалась с протестующими.

Денис, который работает менеджером в одном из ПВЗ Wildberries заявил, что теперь «вся зарплата сотрудника может быть списана за долги, именно это и стало последней каплей». По его словам, у него самого за полгода набралось долгов на 350 тысяч рублей.

«170 тысяч я выплатил, осталось 180 тысяч. Но эта сумма не уменьшается, а только становится больше», - сказал участник забастовки.

Еще одна сотрудница ПВЗ, Ольга, которая также принимает участие в забастовке, назвала свою работу рабским трудом. «Мы не виноваты ни в браках, ни в подменах - товар уже приходит к нам таким со склада, что мы можем с этим сделать? Как повлиять? В итоге почему-то вся вина возлагается на нас, и люди по новым правилам могут работать просто без зарплаты», - отметила она.

Другой собеседник заявил, что его долги составляют уже около 90 тысяч рублей и ему даже пригрозили обвинением в краже.

Как писал RT, сегодня, 14 февраля, владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают офис компании в Москве, высказывая недовольство новыми условиями работы.