В Госдуме прокомментировали забастовку сотрудников Wildberries Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова в беседе с Lenta.ru назвала ситуацию вокруг новых правил для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) недопустимой, отметив, что данный вопрос требует оперативного вмешательства всех заинтересованных структур.

«Развитие малого и среднего предпринимательства является приоритетом государственной политики. Считаю, что подобного рода ситуации направлены на раскачивание экономической лодки», - заявила парламентарий.

Полуянова заявила, что маркетплейсы занимают важную нишу сразу в экономической и социальной сферах развития России, добавив, что они не только представляют дополнительные рабочие места, но также и являются и хорошей возможностью для начинающих предпринимателей попробовать свои силы.

Как передает Life.ru, руководство Wildberries согласилось на онлайн-встречу с участниками забастовки после приезда полиции.

Прокуратура Московской области начала проверку данных о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries. Об этом пишет «Пятый канал» со ссылкой на Генпрокуратуру России.