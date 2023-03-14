Умер Валерий Лощинин, чрезвычайный и полномочный посол России в отставке

Чрезвычайный и полномочный посол России в отставке Валерий Лощинин Фото: пресс-служба МИД Белоруссии

Умер чрезвычайный и полномочный посол России в отставке Валерий Лощинин, сообщает Министерство иностранных дел РФ. Дипломат скончался в возрасте 82 лет.

«Руководство МИД Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 14 марта 2023 скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Лощинин Валерий Васильевич», – сказано на сайте ведомства.

Валерий Лощинин начал карьеру дипломата в 1965 году в МИД Белорусской ССР. В 1989-1995 годах был заместителем постоянного представителя СССР, а потом России при международных организациях в Женеве, затем – директором Второго Европейского департамента МИД РФ. В 1996-1999 годах занимал должность посла России в Белоруссии, после чего стал поспредом Российской Федерации при международных организациях в Вене.

В последние годы своей карьеры Лощинин работал заместителем министра иностранных дел России и постпредом РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. По завершении работы в МИД он занимал пост помощника спикера Совета Федерации.

Лощинин был отмечен высокими государственными наградами, включая орден Дружбы, ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Почета и очетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации».