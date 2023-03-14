Европейское командование ВС США: Над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником MQ-9

Дрон MQ-9 Reaper. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Над Черным морем произошел инцидент с дроном MQ-9 Reaper американского производства, в результате чего операторам пришлось сажать беспилотник в международных водах. Об этом сообщило Командование ВС США в Европе.

Утверждается, что два российских истребителя Су-27 совершили перехват MQ-9 якобы в международных водах. "Примерно в 7:03 утра (CET) один из российских самолетов Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом", - говорится в сообщении командования.

При этом генерал ВВС США Джеймс Хекер утверждает, что беспилотник «выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве».

Напомним, американский разведывательный дрон Raeper неоднократно летал у берегов Крыма. Дроны с авиабаз НАТО в Италии и Греции постоянно осуществляют наблюдение за российским побережьем Черного моря.

Ранее стало известно, что Украина использовала для атаки на Крым американские беспилотники Spektreworks. Установка боезарядов, полетного задания и запуск БПЛА происходила неподалеку от Одессы и Кривого Рога.

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