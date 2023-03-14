Президент Сирии Асад прибыл в Москву на встречу с Путиным

Путин и Асад встретятся 15 марта в Москве Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Башар Асад прилетел в Москву, где проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает канцелярия сирийского лидера.

«Башар Асад прибыл в Москву сегодня вечером с официальным визитом, в ходе которого он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Официальная церемония приема состоялась в международном аэропорту Внуково в Москве в соответствии с действующим российским протоколом приема президентов», – сказано в Telegram-канале канцелярии.

Сирийского лидера встретили в аэропорту специальный представитель президента РФ Михаил Богданов, посол России в Дамаске Александр Ефимов и посол Сирии в Москве Башар аль- Джаафари.

Встреча глава Сирии и РФ пройдет в среду, 15 марта, сообщается на сайте Кремля. Политики обсудят актуальные вопросы развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии.