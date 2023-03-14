Представитель Британии в ООН заговорил по-русски, доказывая, что в Лондоне нет русофобов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политкоординатор постпредства Великобритании Фергус Экерсли заговорил по-русски на заседании Совбеза ООН, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию.

«Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах», - сказал Экерсли.

Он отметил, что «в нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу».

Затем дипломат на английском языке уточнил, что Лондон «не хочет, чтобы Россия потерпела крах», а наоборот, желает ей быть преуспевающим государством.

Как писал сайт BELARUS.KP.RU, 3 октября 2022 года группа из 11 стран выступили в совместном заявлении перед Советом по правам человека ООН.

В нем они осудили дискриминацию русских и русскоязычного населения в некоторых странах. Говорилось о глубокой обеспокоенности глубиной дискриминации в отношении русских и русскоговорящих в течение последних месяцев. Масштаб этих притеснений называют беспрецедентным, а инициаторами данной дискриминации - власти ряда стран.

Заявление в СПЧ ООН подписали одиннадцать государств: Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Иран, Эфиопия, Северная Корея, Никарагуа, Мьянма, Венесуэла и Сирия.