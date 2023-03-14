Захарова заявила, что решение Москвы о продлении зерновой сделки стало для Запада «холодным душем» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принятое в Москве решение о продлении зерновой сделки на 60 дней оказалось для США и ЕС своего рода «холодным душем», говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Понимаем, что принятое в Москве решение оказалось для американцев и есовцев своего рода «холодным душем», - заявила Захарова.

Она добавила, что «не менее лицемерны и вновь озвученные Вашингтоном утверждения о том, что российский сельхозэкспорт под односторонние санкции США и их сателлитов не подпадает».

«В действительности ситуация обстоит с точностью до наоборот», - отметила дипломат.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта 2023 года зерновая сделка была продлена на 60 дней, а также был подтвержден ее пакетный характер.

Как сообщил Грушко, РФ продолжит добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки, а переговоры по «зерновой сделке» продолжаются.

«Наш заместитель министра, который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер», - сказал дипломат.