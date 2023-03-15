Energy Intelligence: Эр-Рияд не продаст нефть странам, установившим потолок цен на саудовские поставки Фото: REUTERS

Эр-Рияд не продаст нефть ни одной стране, решившей ввести потолок цен на саудовские поставки, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью изданию Energy Intelligence.

«Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти», - сказал министр, прокомментировав антикартельный законопроект, который предполагает, что правительство США сможет предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.

По словам министра, принятие законопроекта приведет к дисбалансу спроса и предложения на рынке нефти.

«Я вынужден повторить… такая политика (ограничения цен на нефть) неизбежно усугубит нестабильность и волатильность рынка и негативно отразится на нефтяной промышленности», - заявил Аль Сауд.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года ЕС окончательно утвердил потолок цен на нефть, происходящую из России. Согласно документу, стоимость нефти составила 60 долларов за баррель.

18 декабря 2022 года журнал Foreign Policy заявил, что потолок цен на нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель наносит больше вреда Европе, чем России.

«Поскольку большая часть блока отказывается от российской нефти без особого ожидаемого эффекта, жалобы различных государств — членов ЕС и их граждан на то, что вся схема неэффективна и только вредит Европе, — лишь вопрос времени», - говорится в публикации.

27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. В документе указано, что Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прописан «ценовой потолок». При этом, исключения возможны, но только по решению президента.