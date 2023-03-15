И.о. премьера Словакии Эдуард Хегер: Братислава возможно передаст Украине истребители МиГ-29 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И.о. премьера Словакии Эдуард Хегер в интервью газеты SME предположил, что Братислава примет решение передать Украине истребители МиГ-29.

«Думаю, что правительство обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы послать эту неиспользуемую технику», - сказал Хегер.

Чиновник пояснил, что «тем самым правительство примет решение, и мы пошлем МиГи на Украину. Не будем ждать».

Напомним, 9 февраля 2023 года в Брюсселе Зеленский просил Хегера о поставке Киеву словацких истребителей МиГ-29. Хегер пообещал, что выполнит эту просьбу.

Как писал сайт KP.RU, 9 марта 2023 года министр нацобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава передала Киеву еще десять танков Leopard.

«Мы передали очередные 10 танков Leopard 2А4 Украине», - сказал Блащак.

Ранее Варшава уже передала Киеву четыре танка Leopard.

14 февраля 2023 года издание Die Welt сообщило, что Дания и Нидерланды не планируют принимать участие в поставках Киеву танков Leopard 2.

Отмечалось, что власти обеих стран отрицательно ответили на соответствующие запросы.