Meta* намерена сократить 10 тысяч сотрудников компании Фото: REUTERS

Компания Meta* намерена сократить 10 тысяч сотрудников, об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг на своей странице в Facebook**.

«В целом мы ожидаем сокращения размера нашей команды примерно на 10 тысяч человек и закрытия около 5 тысяч дополнительно открытых вакансий, которые мы еще не наняли», - говорится в сообщении.

Цукерберг подчеркнул, что целью новой волны сокращений является улучшение финансовых показателей в сложных условиях.

Как писал сайт KP.RU, 25 ноября 2022 года запрещенная в России американская компания Meta* внесена в перечень экстремистских организаций, который ведется Минюстом РФ.

Ранее Meta* приняла решение временно разрешить пользователям в некоторых странах насильственные высказывания в отношении российских военнослужащих на своих платформах Facebook** и Instagram.**

26 января 2023 года Meta* заявляла о разблокировке официальных аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook** и Instagram.**

После чего Трамп снова сможет пользоваться своими страницами и публиковать там любую информацию, не нарушающую правила соцсетей (нарушение будет караться ограниченной по времени блокировкой).

*Компания Meta официально признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

**соцсеть заблокирована в РФ, является продуктом признанной в России экстремистской компании Meta.