Штурмовые группы российской шестой общевойсковой армии взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский.

«На Купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», - заявил Зыбинский.

Военнослужащий отметил, что «в районе Синьковки мотострелковыми подразделениями вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также сорваны две попытки переброски резервов».

Как писал сайт KP.RU, в Минобороны России в районе Казачьей Лопани Харьковской области была выявлена и уничтожена РСЗО «Ольха», а в Донецкой Народной Республике, в районе села Дальнее, была ликвидирована другая РСЗО - «Ураган».

Также в ДНР российским войскам удалось уничтожить радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.

Сообщается, что помимо вышеупомянутой техники было нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и боевой технике в 142 районах. Эту задачу выполнили российские ракетные войска, артиллеристы и авиация.