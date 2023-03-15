20 Minuten: Украинских беженцев в Швейцарии принуждают продавать свои автомобили

20 Minuten: Украинских беженцев в Швейцарии принуждают продавать свои автомобиле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотни украинских беженцев в Швейцарии должны будут продать свои автомобили, иначе они рискуют остаться без социальных пособий от государства, об этом сообщила газета 20 Minuten.

«Автомобили получателей пособий, включая украинцев, подлежат продаже, если их стоимость превышает размер выплат, которые в зависимости от кантона составляют несколько тысяч франков», - заявили в Швейцарской конференции по вопросам социальной помощи.

Как отмечалось, полученные средства беженцы должны использовать на обеспечение своих потребностей.

Власти кантона Люцерн беженцам на продажу автомобилей отвели месяц, после этого, в зависимости от вырученной суммы, социальные выплаты прекращаются.

Как писал сайт KP.RU, 9 марта 2023 года портал MDR сообщил, что беженцы с Украины пожаловались на оскорбления и случаи нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.

Издание уточнило, что украинка по имена Алина несколько раз сталкивалась с оскорблениями, также было несколько случаев, когда неизвестные повреждали ее автомобиль.

Портал отмечал, что во время демонстраций в Лейпциге украинцам и их сторонникам приходилось выслушивать грубые оскорбления в свой адрес.

8 марта 2023 года газета Rzeczpospolita сообщила, что принимающая всех беженцев с Украины Польша, решила что некоторые из выданных украинцам пособий оказались необоснованными, и теперь пытается вернуть свои деньги обратно.

Ранее в декабре 2022 года издание Liverpool Echo сообщало, что в Великобритании растет число бездомных украинских беженцев.