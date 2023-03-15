Посол Антонов: Дроны США собирают данные, которые Киев использует для ударов по России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские БПЛА осуществляют сбор разведданных, которые используются Киевом для нанесения ударов по российским силам и территории РФ, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ», - сказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что «мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты».

«Любые действия с применением американских вооружений и техники мы воспринимаем как откровенно враждебные», - уточнил посол.

Как писал сайт KP.RU, ранее Антонов заявил, что разведывательная миссия американского БПЛА MQ-9 над Черным морем является провокацией.

«Этот аппарат летел с выключенными транспондерами, и он вошел в зону специальной военной операции…», - сказал Антонов.

Он подчеркнул, что российские летчики действовали очень профессионально, не было контакта, не было использования никакого оружия нашими истребителями.

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление Европейского командования Вооруженных сил США о «столкновении» Су-27 с беспилотником MQ-9 в небе над Черным морем.

Напомним, 14 марта над Черным морем произошел инцидент с дроном MQ-9 Reaper американского производства, в результате чего операторам пришлось сажать беспилотник в международных водах.

Минобороны России заявило, что полет MQ-9 производился с выключенными транспондерами и с нарушениями режима использования воздушного пространства, установленного в связи с СВО.