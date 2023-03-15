Что произошло в ночь на 15 марта

Высший пилотаж: российские Су-27 без единого выстрела «сбили» тяжелый американский беспилотник вблизи Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В небе над Черным морем произошло небывалое ЧП: российский истребитель Су-27 якобы «завалил» большой американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper.

Согласно официальной версии Минобороны РФ, БПЛА «с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного из-за СВО.

В ведомстве отметили, что пару истребителей ВКС РФ подняли для идентификации нарушителя, они не применяли вооружение и не вступали с ним в контакт.

Политкоординатор постпредства Великобритании Фергус Экерсли заговорил по-русски на заседании Совбеза ООН, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию.

Решение Москвы о продлении зерновой сделки оказалось для стран Запада «холодным душем», говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито три ракеты, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Эр-Рияд не продаст нефть ни одной стране, решившей ввести потолок цен на саудовские поставки, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью изданию Energy Intelligence.

Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино завершил работу над сценарием для своего нового и, вероятно, последнего фильма, об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Штурмовые группы российской шестой общевойсковой армии взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский.

Сотни украинских беженцев в Швейцарии должны будут продать свои автомобили, иначе они рискуют остаться без социальных пособий от государства, об этом сообщила газета 20 Minuten.