Почти половина россиян призналась в зависимости от кофе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти половина россиян имеют зависимость от кофе, в пагубной привычке признались 43% респондентов. Они ни дня не могут провести без чашки бодрящего напитка.

Еще 42% пьют кофе периодически, только по мере необходимости.

В среднем 1-2 чашки, а день выпивают 53% респондентов, а 3-4 чашки – 40%.

Траты на напиток забирают из бюджета в среднем до 1 тыс.рублей у 57%, а вот 1 до 3 тыс.рублей тратят 38%.

Чаще всего кофеин употребляют для ощущения бодрости (69%), а вот вкус кофе напитка и любовь к нему становятся причиной для 66%. Поднять настроение с помощью кофе могут 43%, а для 20% кофе является лечебным, с его помощью пытаются унять головную боль и повысить давление.

Примечательно, что далеко не всех кофе бодрит. 30% наоборот отмечают, что выпитая чашка напитка становится причиной упадка сил, а вот 43% наоборот, отмечают продуктивность труда.

Вредным напиток признают 71%, но при условии, что употреблять его в больших дозах.

Таковы данные исследования, проведенного сервисом Budu и центром Зарплаты.ру, которые есть в распоряжении "Газеты.Ru".

Врач-терапевт Иван Ромасов в беседе с RT о пользе и вреде кофе, как этот продукт влияет на нервную систему. В кофе содержится много антиоксидантов, калия, ниацина и магния. Возможно, этим и обусловлено снижение смертности от различных заболеваний среди потребителей кофе.

А от употреблять натощак кофе не стоит, иначе это может спровоцировать расстройства пищеварения: изжогу, тяжесть и вздутие, пишет ФАН.

Кстати, весной может обостряться гастрит и язвенная болезнь желудка. Одной из причин является неправильное питание, в том числе, чрезмерное употребление кофе, пишет газета "Известия".