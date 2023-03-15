«Объединенная чайная компания» намерена купить российские активы Lipton

«Объединенная чайная компания» запросила у ФАС согласия на покупку российских активов Lipton Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российская «Объединенная чайная компания» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России запрос о предварительном согласии на приобретение активов компании Ekaterra, которой принадлежат чайные бренды Lipton, а также Saito и Brooke Bond. Об этом говорится в базе решений и правовых актов ведомства.

«В ФАС России поступило на рассмотрение ходатайство ООО «Объединенная чайная компания» … о даче предварительного согласия на совершение сделки по приобретению основных производственных средств и нематериальных активов ООО «Экатерра», - сказано в соответствующем документе.

Компания Ekaterra в августе прошлого года объявила о решении уйти с российского рынка. Как писал сайт KP.RU, в компании заявили, что чайные бренды Lipton, а также Saito и Brooke Bond перестанут производиться на территории России к концу 2023 года, после чего прекратится и их продажа.