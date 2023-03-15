Два случая сибирской язвы выявлены в Чувашии

Диагноз пациентов лабораторно подтвержден Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о выявлении двух случаев заражения местных жителей сибирской язвой. Его слова приводит "КП-Казань".

Диагноз лабораторно подтвержден, больные госпитализированы и получают необходимое лечений. Чиновник также отметил, что пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Контактирующие с гражданами лица здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение", - заявил Николаев, добавив, что жизни граждан находятся вне угрозы.

Напомним, сибирская язва вызывается бактерией Bacillus anthracis, которая обитает в почве и заражает диких и домашних животных, в особенности домашний скот – коров, коз, овец. Люди обычно заражаются при контакте с продуктами животноводства.

Чаще всего возбудитель проникает в организм через поврежденную кожу, но в некоторых случаях возможно заражение и через слизистые оболочки дыхательных путей. В этом случае вероятность летального исхода очень высока – 92%.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется около 9000 заболевших людей, однако эти данные, скорее всего, не полные, потому что в ряде стран Африки, Азии и Южной Америки нет полного контроля. В России вспышки сибирской язвы также регистрируются по сегодняшний день.