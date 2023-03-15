Чернышенко сообщил о создании 28 студенческих общежитий и 17 кампусов мирового уровня в 2023 году

Дмитрий Чернышенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил о создании в 2023 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» 17 кампусов мирового уровня и 28 студенческих общежитий, отметив, что по поручению президента России проработает вопрос создания студенческих кампусов в Улан-Удэ, а также Чите.

Чернышенко уточнил, что за последние несколько лет из бюджета на строительство, а также реконструкцию студенческих общежитий было выделено примерно 21 млрд рублей, а около 80 млрд выдели на создание кампусов мирового уровня. По его словам, за 2019-2022 годы было построено свыше 330 тысяч квадратных метров комфортного жилья для 13 тысяч студентов.

«Правительство России особое внимание уделяет созданию современной инфраструктуры для студентов. Комфортные условия для обучения и проживания обеспечиваются благодаря нацпроекту “Наука и университеты”», - отметил он.

Напомним, накануне в Москве открылось новое 17-этажное здание для студентов ведущего российского вуза НИЯУ МИФИ, которое было построено в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Здание рассчитано на 850 учащихся, в нем есть современные коворкинги, велопарковка, спортплощадка, а также автостоянка и места для досуга.