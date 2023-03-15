Глеб Никитин: «Победа НГХМ - признание того, что культура перемещается в регионы!»

Фото: Минкульт Нижегородской области

14 марта в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XI ежегодной премии The Art Newspaper Russia. Вместе с НГХМ в шорт-лист премии входили столичные музеи: Государственный исторический и русского импрессионизма.

«НГХМ - Музей года! Мы лучшие, по мнению экспертов Премии The Art Newspaper Russia - пожалуй, главной музейной премии страны! Нижегородский государственный художественный музей - единственный региональный музей, который два года находился в шорт-листе Премии. В прошлом году победителем, кстати, стала Третьяковская галерея. Победа НГХМ - это очень важная оценка и признание того, что культура перемещается в регионы! Искренне благодарю и поздравляю Романа Жукарина и всю большую команду музея, вы молодцы!» - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: Минкульт Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович выразил уверенность, что премия – достойная оценка кардинального обновления одного из старейших художественных музеев России и награда за освоение новых тем и площадок.

«Победа Нижегородского государственного художественного музея – это достижение для всего региона. Очень приятно, что проделанную масштабную работу по обновлению НГХМ оценили на столь высоком уровне, а самое главное – созданы современные площадки для демонстрации богатых коллекций искусства и комфортные условия для посетителей разных возрастов», – заявил Олег Беркович.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова причисляет Нижегородский художественный музей к одним из ведущих учреждений культуры региона. Здесь не только мощнейшая инфраструктура, но и сильная, молодая, активно развивающаяся команда.

Фото: Минкульт Нижегородской области

«Думаю, проекты, реализованные НГХМ за последнее время, - очень наглядный показатель уровня работы коллег. И полученная награда - логичное и очень важное продолжение развития нашего музея. Поздравляю коллег и очень горжусь ими», - отметила Наталья Суханова.

А генеральный директор НГХМ Роман Жукарин во время награждения подчеркнул заинтересованность губернатора и правительства региона в развитии музея.

«Эта победа окрыляет и обязывает только поднимать заданную планку. Но мы этого и хотим. Подчеркну, что это признание заслуг всех тех людей, чья работа очень часто не видна посетителям и даже экспертам: это огромный коллектив, и каждый его специалист – молекула, клеточка души НГХМ. А в нашем музее, несомненно, есть душа, и мы готовы делиться с вами всем самым лучшим и в искусстве, и в человеке. То, что эту премию получил Нижегородский художественный музей, – это победа не только наша. Это победа всех региональных музейщиков, признание того, что многие из нас готовы и работают на самом высоком уровне, без всяких скидок на местоположение. И я очень рад, что у нас есть возможность творить вместе с лучшими музеями страны», - обратился Роман Жукарин к участникам церемонии.