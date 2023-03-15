Спасатели Приамурья в ходе командно-штабных учений МЧС подготовились к борьбе с весенними паводками

Спасатели Приамурья отрабатывают действия по ликвидации последствий весенних паводков. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области стартовал первый этап Всероссийских командно-штабных учений под руководством МЧС России, его главной темой стала борьба с паводками. Спасатели Приамурья совместно с профильными ведомствами отрабатывают действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих во время лесных пожаров и весеннего половодья.

Согласно легенде учений, в области возникла угроза подтопления населенных пунктов. «У нас ЧС, связанные с паводками, проходят регулярно. Каждый раз получаем новый опыт. Прошу всех внимательно посмотреть на события прошлых лет, на размещение граждан и готовность пунктов временного размещения», - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты Главного управления МЧС России по Амурской области провели моделирование возможной паводковой обстановки. Кроме защиты сел и деревень от наводнения областные власти отрабатывают действия по эвакуации населения и домашних животных.

«Минтрансу - рассмотреть возможность восстановления дорог ускоренными темпами, заблаговременно заготовить инертные материалы, подумайте, что ещё можно сделать. По минсельхозу - надо комплексно рассматривать вопросы по отгону и содержанию скота, не только обеспечение кормами. Учитывая опыт 2021 года, продумать возможность доставки людей на площадки отгона животных, чтобы организовать дойку», - поручил губернатор Василий Орлов.

Всероссийские командно-штабные учения проходят под руководством министра МЧС России Александра Куренкова. В течение двух дней спасательные службы отрабатывают действия во время ЧС, наиболее характерных для каждого региона. Специалисты тренируются ликвидировать природные и техногенные катастрофы, учатся оперативно реагировать на паводки, лесные пожары, землетрясения, выбросы химических веществ и взрывы бытового газа.