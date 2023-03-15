Раненный при теракте в Брянской области мальчик Федя выписан из больницы. ФОто: скрин

Мальчик Федор, который был ранен украинскими диверсантами в Брянской области, выписан из больницы, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Нашего героя Федора Симоненко, которого знает вся страна, выписали из больницы. Огромная благодарность от мамы Феди, его братьев и сестер, от меня лично нашим замечательным медикам, которые в кратчайшие сроки провели сложную операцию. Федор действительно «родился в рубашке», получив такое ранение, держался как настоящий боец!» – написал он в Telegram.

Глава Брянской области призвал мальчика хорошо учиться и во всем помогать своей семье, пока его старшие братья защищают Родину.

Напомним, 2 марта на машину, в которой Федор и две девочки ехали в школу в соседнее село, напали украинские диверсанты, обстрелявшие автомобиль. Водитель сразу погиб, мальчик получил огнестрельное ранение, но, несмотря на него, смог вывести двух девочек в лес, а после добрался с ними до знакомых. За проявленное мужество Федора представят к награде.