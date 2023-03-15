Названы обязательные продукты в весеннем рационе россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гастроэнтеролог, гепатолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Манило в беседе с «Газета.Ru» заявила, что в весеннем рационе россиян обязательно должна присутствовать зелень и редис.

«Это может быть шпинат, пекинская капуста, сезонные листовые салаты - мангольд или щавель. Отличными вкусовыми качествами обладает лук-порей. В нем содержатся витамины группы B, калий, магний и фосфор», — сказала специалист, отметив, что эти вещества помогут нервной системе адаптироваться после зимней «спячки».

Кроме того, Манило обратила внимание на пользу редиса, который, как правило, появляется в магазинах к концу марта. По ее словам, данный продукт является хорошим источником витамина C, а также минеральных веществ, природных антиоксидантов и клетчатки.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru рассказала о продуктах, которые нужно ввести в рацион, чтобы весеннее обострение прошло мимо. Эксперт отметила белок, напомнив, что он содержится в кисломолочных продуктах.

Роспотребнадзора рассказал о том, какие продукты должны употреблять дети весной, уточнив, что прежде всего они должны компенсировать дефицит витаминов, чтобы избавиться от сезонных утомляемости и склонности к ОРВИ. Как писал ФАН, эксперты советовали включить в детский рацион каши, а также макароны из твердых сортов пшеницы и хлеб.