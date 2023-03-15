Температура воздуха в Москве 16 марта соответствует началу апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

15 марта столбики термометров в Москве поднимались до 5-7 градусов. Эта погода больше соответствует середине весны, а не началу. Такой вывод сделал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В беседе с RT он подтвердил, что показатели существенно выше нормы. Такая температура обычно бывает 8-9 апреля. Но первое тепло обманчиво и недолговечно. В ближайшее врем стоит Если 16 марта, в четверг, еще сохранятся плюсовые значения +2..+4, то уже в ночь на пятницу пойдет мокрый снег.

К середине дня 17 марта столицу накроет новый антициклон и будет ясная погода, но похолодает.

- Ночью до -5…-8 °С. Дневные температуры в связи с увеличивающейся продолжительностью дня — +1…+4 °С. В воскресенье тоже слабый морозец, - сказала синоптик.

Согласно климатическим срокам, в среднем снег в Московском регионе обычно сходит в период с 10 по 12 апреля. При этом он отметил, что сейчас высота снежного покрова выше, чем обычно, пишет газета "Известия".

По данным метеослужб, среда, 15 марта стала самым теплым днем с начала года в Москве, температура поднялась до 6,4°C. Это самая высокая температура с начала 2023 года, передает "Газета.Ru".