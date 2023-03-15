Психиатр рассказал, что делать родителям, если ребенок начал курить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Владимир Скавыш в беседе с РИАМО рассказал, что делать родителям, если подросток начал курить, отметив, что правильной реакцией будет разговор по душам, во время которого нужно будет выяснить мотивы ребенка.

«Правильной реакцией на курение подростка будет разговор по душам: «Почему ты куришь?» Важно понять мотивы такого поведения. А значит, нужен диалог и доверительный разговор», - сказал эксперт призвав родителей не кричать, не бить ребенка, а также не «наказывать или читать назидательную лекцию».

Скавыш уточнил, что причина появившейся у ребенка вредной привычки может быть в круге его общения, указав среди способов отучения от такой вредной привычки смену окружения, а также занятия спортом, творчеством и образованием.

Психолог Наталья Наумова заявила, что в подростковом возрасте ребенок зачастую подвержен влияниям субкультур и плохих компаний, однако, по ее словам, родители должны действовать очень аккуратно. Как сообщал телеканал «360», эксперт рекомендовала позволить ребенку самому принять решение, но подвести его к этому в беседе.

Тем временем эксперты РАНХиГС в беседе с «Пятым каналом» заявили, что продолжительные летние каникулы отрицательно сказываются на здоровье, а также умственном развитии школьников, указав на отсутствие внимание на родителей.