Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика15 марта 2023 15:43

Минпромторг РФ включил в перечень для параллельного импорта более 50 автомобильных брендов

Механизм способствует насыщению рынка по автомобилям и запчастям, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минпромторг РФ включил в перечень для параллельного импорта более 50 автомобильных брендов

Минпромторг РФ включил в перечень для параллельного импорта более 50 автомобильных брендов

Фото: REUTERS

Министерство промышленности и торговли России включило в перечень товаров, ввозимых по параллельному импорту, более 50 автомобильных брендов. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Игорь Бойцов.

«Хотелось бы обратить внимание на действующий механизм параллельного импорта, который способствует насыщению рынка как по автомобилям, так и по компонентам и запчастям. В настоящий момент в перечень включены более 50 брендов из недружественных стран», – сказал он в ходе круглого стола «Транспорт и логистика в условиях новой экономической реальности».

Напомним, ранее стало известно, что Минпромторг внес в новый перечень товаров для параллельного импорта автомобили таких брендов как Ford, Renault, Kia, Mazda, Hyundai, Opel, Dacia, Citroen, Peugeot и Isuzu. С мая 2022 года в список уже было включено свыше 30 автомобильных марок, в том числе Tesla, Infiniti, Lexus, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-benz, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, Subaru, Nissan и Bugatti.