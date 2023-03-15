Минпромторг РФ включил в перечень для параллельного импорта более 50 автомобильных брендов Фото: REUTERS

Министерство промышленности и торговли России включило в перечень товаров, ввозимых по параллельному импорту, более 50 автомобильных брендов. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Игорь Бойцов.

«Хотелось бы обратить внимание на действующий механизм параллельного импорта, который способствует насыщению рынка как по автомобилям, так и по компонентам и запчастям. В настоящий момент в перечень включены более 50 брендов из недружественных стран», – сказал он в ходе круглого стола «Транспорт и логистика в условиях новой экономической реальности».

Напомним, ранее стало известно, что Минпромторг внес в новый перечень товаров для параллельного импорта автомобили таких брендов как Ford, Renault, Kia, Mazda, Hyundai, Opel, Dacia, Citroen, Peugeot и Isuzu. С мая 2022 года в список уже было включено свыше 30 автомобильных марок, в том числе Tesla, Infiniti, Lexus, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-benz, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, Subaru, Nissan и Bugatti.