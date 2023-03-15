Улица Русской весны появится в одном из городов Запорожской области Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В одном из населённых пунктов Запорожской области решено назвать улицу в честь Русской весны. Такое топографическое наименование станет восстановлением исторической справедливости, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как отметил Рогов, это будет только первым из множества других переименований улиц в Запорожской области, и в других новых регионах России. По мнению председателя, Русская весна - это историческое событие-феномен, которое изучают и будут изучать школьники и студенты, а значит оно достойно увековечивания среди городских улиц.

Напомним, Русская весна - это общее наименование массовых протестов на юго-востоке Украины в 2014 году, когда множество местных жителей единым фронтом выступали против угнетения русскоязычного населения, русского языка и передела власти.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Хабаровске одну из улиц назовут в честь Героя России Владимира Жоги, погибшего в зоне действия СВО.