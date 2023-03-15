Захарова: Постсоветское пространство стало полем для экспериментов «проклятых западников» Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в студии Радио «Комсомольская правда» ответила на важные вопросы взаимодействия России со странами на пространстве бывшего СССР.

«Всегда в любой стране, в любой точке Земного шара в определенные исторические моменты можно найти массу проблемных вопросов», - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что «нормальная, динамичная жизнь общества с волеизъявлением граждан, с элементами протестной деятельности в рамках существующих законов, с поддержкой действия властей - абсолютно приемлемое, здоровое проявление такой жизни».

Но в ситуации с постсоветским пространством есть важный нюанс:

«Дело в том, что мы видим, как постсоветское пространство стало полем для экспериментов тех самых, «проклятых западников», - пояснила Захарова, отвечая на вопрос ведущего, не являются ли протесты в Грузии происками «проклятого Запада».

Дипломат добавила, что «англосаксонский дуэт – это Вашингтон и Лондон, которые настраивают, науськивают всех своих сателлитов…с одной… простой и… нездоровой целью - создание ореола нестабильности по периметру российских границ».

Кроме того, официальный представитель МИД России прокомментировала и закон об иноагентах, из-за которого вспыхнули массовые беспорядки в центре Тбилиси.

«Назвать его прокремлевским можно, я даже не знаю, наверное, в каком-нибудь дурном сне… Для протеста, для заварухи, для митингов всегда можно найти повод. Любой», - сообщила Захарова.

Она уточнила, что «…калькой для большинства стран, которые пошли по пути выработки собственных законов и разработки собственного национального законодательства в сфере иноагентства стал американский закон 1938 года».

В США этот закон «реинкарнирован лет 10-15 назад в отношении российских СМИ. …Это послужило отправной точкой для ответных действий с нашей стороны», отметила Захарова.

«К сожалению, до сих пор нет дипломатических отношений. …Вы знаете, кто их разорвал», - пояснила она о взаимоотношениях России с Грузией в настоящее время.

Захарова подытожила, что целью этих процессов является «создание и поддержание этой нестабильности вокруг нашей страны».

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