Шойгу: Полеты американских БПЛА в черноморской зоне имеют провокационный характер Фото: REUTERS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил, что полеты американских БПЛА в черноморской зоне имеют провокационный характер. О подробностях разговора глав военных ведомств сообщили в Минобороны РФ.

«Полеты американских стратегических беспилотников имеют провокационный характер, это создает предпосылки для эскалации в черноморской зоне», - заявил глава военного ведомства России.

По его словам, Россия не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и реагировать соразмерно.

При этом Шойгу подчеркнул, что «крупнейшие ядерные державы должны действовать ответственно, сохранять военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций».

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ по итогам телефонного разговора глав двух военных ведомств отмечало, что инициатива в проведении телефонного разговора принадлежала американской стороне - Остин сам запросил переговоры с Шойгу.

Ранее Ллойд Остин заявил о возможности для летательных аппаратов США летать там, где им заблагорассудится, в рамках международного права.

Глава МИД России Сергей Лавров, а также посол РФ в США Анатолий Антонов заявили о явной провокации со стороны США, и игнорировании особого режима полётов.

Напомним, 14 марта 2023 года американский беспилотник наруушил нарушил особый режим полётов возле российской границы.

Минобороны России сразу же заявило, что российские ВВС не вступали в контакт с американским объектом - он совершил резкий манёвр и ушёл в неконтролируемое пике, закончившееся столкновением с водой.