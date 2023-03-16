Глава Минсельхоза Карелии Лабинов задержан по подозрению в получении взятки в 10 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов задержан по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Следователями регионального следственного возбуждено уголовное дело в отношении министра Лабинова за получение взятки в особо крупном размере», - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что министр задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняется, следствие полагает, что с 2021 по 2022 год Лабинов через посредника получил взятку в размере 10 млн рублей.

Как писал сайт SPB.KP.RU, министр сельского и рыбного хозяйства Карелии за эти деньги помог предпринимателю оформить грант на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров.

Ранее 25 декабря 2022 года стражи порядка задержали бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) по Москве.

Экс-чиновника подозревают в хищении более 100 объектов государственного недвижимого имущества общей стоимостью свыше 10 миллиардов рублей.

В его квартире прошли обыски, сообщалось на сайте МВД. Правоохранители изъяли предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.