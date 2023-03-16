Пентагон: Зеленский должен сам решать, как быть с Артемовском Фото: REUTERS

Зеленский должен сам определить, как действовать в ситуации с Артемовском (старое название – Бахмут прим.), об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Президент Зеленский ведет это сражение, ему решать, что важно и что неважно для его сил, нужно ли их перемещать или оставлять в Бахмуте», - уточнил он на пресс-конференции.

По словам Остина, «потеря города не будет означать для Украины поражение в конфликте с Россией».

Согласно его предположению, в этом случае речь идет, скорее всего, "о перегруппировке для сохранения преимущества".

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года Зеленский заявлял, что Киев не будет сдавать Артемовск.

Уже 20 февраля в интервью итальянской газете Зеленский сообщил, что ВСУ не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата.

«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие… в Донбассе», - так он отзывался об Артемовске.

6 марта немецкое издание Bild написало, что президент Зеленский и главнокомандующий ВСУ Залужный имеют «принципиально разные взгляды» на ситуацию вокруг Артемовска.

14 марта в офисе Зеленского сообщили, что ставка Верховного главнокомандующего Украины приняла решение о продолжении боевых действий в Артемовске Донецкой народной республики.