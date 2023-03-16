Биржа NASDAQ намерена исключить из списка акции Яндекса, Ozon, QIWI и HeadHunter Фото: Тимур ХАНОВ.

NASDAQ объявила о намерении провести делистинг (исключение из списка – прим.) акций российских компаний, в том числе Ozon, Яндекс, QIWI и HeadHunter.

«Возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность Яндекса, все сервисы будут работать как раньше», - прокоментировали в компании решение биржи.

При этом в Яндексе отметили, что делистинг их акций никак не повлияет на торги ее акциями на Московской бирже.

Яндекс планирует подать апелляцию и оспорить решение NASDAQ, Ozon тоже рассматривает такую возможность.

Как писал сайт KP.RU, 16 апреля 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок.

Согласно закону, депозитарные расписки российских компаний изымаются из обращения иностранных бирж и конвертируются в акции на российских фондовых рынках.

На то, чтобы осуществить этот процесс, компаниям отводится 10 дней с момента вступления закона в силу. В этот же срок необходимо проинформировать Центробанк о том, что требуемые действия осуществлены.