Госдеп: Приостановка Россией участия в ДСНВ «не обоснована юридически» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приостановка Россией участия в ДСНВ «не обоснована юридически», об этом заявили в Госдепартаменте США.

«США по-прежнему считают Россию связанной обязательствами ДСНВ», - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что «приостановка Москвой участия в договоре якобы «не обоснована юридически».

Как писал сайт KP.RU, 28 февраля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В пояснительной записке к документу сообщается, что договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает инспекционную деятельность любой из сторон соглашения. Однако США намеренно не выполняют свои обязательства в указанной сфере деятельности, что стало официальной причиной приостановки сотрудничества.

В этот же день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ.

Дипломат отметил, что центральные положения договора, то есть ограничения по количествам стратегических систем, Москва продолжит соблюдать.

Рябков подчеркнул, что решение о приостановке участия России в ДСНВ пересмотру не подлежит.