Американский ветеран предупредил западных наемников: Украина – не сафари, как в Ираке и Афганистане Фото: Александр КОЦ

Американский военный и писатель Ноктис Дрейвен предупредил западных наемников, что Украина – не сафари, как в Ираке и Афганистане. Об этом он написал в Twitter.

«Американские ветераны, пожалуйста, поймите, что конфликт между Россией и Украиной — это не Афганистан и не Ирак. Вы не воюете против неподготовленных, немотивированных, плохо финансируемых гражданских лиц», - сказал Дрейвен.

Он призвал сослуживцев не становиться наемниками Зеленского, поскольку они погибнут не за родину, а за интересы политиков, глобалистов и западных корпораций.

«Если вы думаете, что военные действия на Украине против России будут таким же сафари, как в Ираке и Афганистане, то вас ждет отрезвляющий урок», - подытожил Дрейвен.

Как писал сайт KP.RU, военкор КП Александр Коц заявлял, что количество наемников на Украине превышает все разумные пределы. В основном это прибывшие из США, Канады, Польши, Британии.

Он отметил, что там участвуют в конфликте уже иностранные частные военные компании. К примеру, в Харьковской области в малых маневренных группах были 80% иностранцев.

«Тут не надо питать себя иллюзией, что мы не можем победить маленькую Украину - мы сейчас сражаемся со всем миром», - сказал Коц.

Ранее экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор сообщал, что в ходе боевых действий на Украине польский корпус наемников потерял около 2,5 тысячи человек.

«Там 20 тысяч военнослужащих из Польши, которые сражаются за Украину. Около 2,5 тысячи из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине», – заявлял полковник.