CNN: США дистанционно удалили «чувствительное» ПО на упавшем у Крыма беспилотнике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США дистанционно удалили «чувствительное» программное обеспечение на упавшем у Крыма беспилотнике, об этом сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

«США дистанционно стерли чувствительное программное обеспечение на дроне MQ-9 Reaper прежде, чем он упал в Черное море, чтобы не дать России собрать секретную информацию», - написала Бертранд в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия попытается достать обломки рухнувшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper.

В свою очередь директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что у России есть технические возможности, чтобы поднять обломки американского БПЛА из воды.

США при этом пока не достали обломки MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море, и сомневаются, сумеют ли сделать это.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил, что полеты американских БПЛА в черноморской зоне имеют провокационный характер.