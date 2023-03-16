AT: Возобновление дипотношений Саудовской Аравии с Ираном стало ошеломляющим поражением для США Фото: REUTERS

Возобновление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало ошеломляющим поражением для США, об этом написал обозреватель American Thinker Томас Лифсон.

«Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов - шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию - возобновить дипломатические отношения в рамках сделки, которая была согласована в Пекине», - заявил автор статьи.

По его словам, это стало «для Америки ошеломляющим поражением, которое угрожает основам нашего дипломатического влияния на Ближнем Востоке и по всему миру».

Лифсон подчеркнул, что «престиж Америки, а также восприятие нашего влияния в мире резко ухудшились...».

«Это очень плохие новости для нас, для наших европейских, японских, корейских и тайваньских союзников, которые зависят от поставок ближневосточной нефти, а также для Израиля», - резюмировал автор.

Как писал сайт KP.RU, 10 марта 2023 года издание Tasnim сообщило, что Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении отношений, уважении суверенитета друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.

В заявлении отмечено, что соглашение о возобновлении дипломатических отношений Тегерана и Эр-Рияда было подписано при посредничестве Пекина.

Подчеркивалось, что посольства планируют открыть в течение ближайших двух месяцев.

Напомним, конфликт между Тегераном и Эр-Риядом произошел в 2016 году после того, как в Саудовской Аравии казнили 47 осужденных за терроризм, среди которых был видный шиитский богослов Нимр ан-Нимр.

После этого в знак протеста в Иране были совершены нападения на дипломатические представительства Саудовской Аравии.