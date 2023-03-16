Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Марьинки Фото: Александр КОЦ

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» российских войск уничтожили огневые позиции украинских САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов в районе Марьинки в ДНР, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«В районе населенного пункта Марьинка расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневые позиции самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также боевой склад с боеприпасами националистов», - заявил Бигма.

Он добавил, что на Авдеевском направлении бойцы первого армейского корпуса при помощи разведывательных средств и тепловизоров выявили временное место дислокации украинских солдат.

Бигма уточнил, что координаты передали на командный пункт, после чего цель уничтожили вертолеты армейской авиации.

Как писал сайт KP.RU, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что взятие Артемовска российскими войсками и окружение ими группировки ВСУ приведет к обвалу южного фронта украинской обороны.

«История с Бахмутом близится к концу. Это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится», – сказал он.

9 марта 2023 года ВКС России нанесли точечные удары по выявленным разведкой целям на Авдеевском направлении, в результате чего вооруженные формирования Украины понесли потери.

Как отмечалось, в результате точных ударов уничтожены 2 пункта временной дислокации, а вместе с ними поражены 7 единиц бронетехники, 3 единицы автотехники, также уничтожено до 60 украинских националистов.