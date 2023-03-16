Глава Амурской области Василий Орлов: «На конкурсы профмастерства нужно максимально привлекать работодателей»

В Приамурье с 24 по 28 апреля пройдет восьмой региональный чемпионат профмастерства «Профессионалы». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области с 24 по 28 апреля проведут восьмой региональный чемпионат профмастерства, сменивший в этом году своё название с «WorldSkills Russia» на «Профессионалы». В правительстве региона обсудили подготовку к соревнованиям, а также внедрение государственной итоговой аттестации в виде демоэкзамена. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил максимально привлекать на чемпионат в качестве экспертов работодателей региона.

«Конкурсы профмастерства и дэмоэкзамены – хорошая возможность для выпускников показать потенциальным работодателям свои навыки. В этом году из 107 экспертов на экзаменах 83 – представители компаний из строительной отрасли, ЖКХ и сферы услуг. В качестве экспертов нужно привлекать работодателей максимально, это поможет выпускникам с трудоустройством», - подчеркнул Василий Орлов.

В 2023 году число компетенций для соревнующихся будет увеличено до 54 - на 14 больше, чем на предыдущих соревнованиях. Вырастет и число участников: в этом году их будет 300 (в прошлый раз соревновались 244 человека).

По словам первого заместителя министра образования и науки области Елены Бурдуковской, студенты все чаще участвуют в демонстрационном экзамене при сдаче государственной итоговой аттестации. В 2023 году количество компетенций, по которым ребята могут проходить госаттестацию, увеличили вдвое - с 25 до 51. В итоге число желающих попробовать свои силы на демоэкзамене выросло с 1500 до 2300 выпускников.